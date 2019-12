Vejpakkeresultat kan sikre klarhed om reglerne i vejgodstransporten

TRANSPORTORGANISATION EFTER EU-ENIGHED:

Torsdag 12. december 2019 kl: 12:11

Af: Redaktionen - I ITD hilser vi det velkomment, at der nu endelig ser ud til at være klarhed over, hvilke regler der skal gælde for vejgodstransporten i Europa. Transportvirksomhederne har meget længe efterspurgt stærke og fair fælles regler, der kan kontrolleres og håndhæves effektivt. Forhåbentlig får vi det nu. Vi ser frem til at læse det konkrete indhold i aftalen. Der er en del aftalepunkter, som vi skal dykke yderligere ned i for at kunne vurdere betydningen for erhvervet, men vi er glade for og tilfredse med, at det er lykkes at blive enige i EU om nye spilleregler, siger Carina Christensen, der er administrerende direktør i ITD.En af de store knaster i Vejpakken har ifølge ITD været bestemmelsen om, hvor tit lastbiler skal vende tilbage til virksomhedens hovedkvarter. Det ser ud til at være landet på otte uger.

Derudover vil køre- og hviletidsbestemmelserne fremover give mulighed for to på hinanden følgende reducerede ugehvil, dog stadig med en begrænsning på 90 timers køretid over to uger, og chauffører i international trafik skal retur til hjemlandet hver tredje uge.







Næste generation af smarttakografen (version 2) skal indføres obligatorisk i alle tunge lastbiler i 2025 og i varebiler under 3,5 tons fra juli 2026 (det forlyder ifølge ITD, at reglerne også kommer til at gælde varebiler over 2,4 tons). Cabotagereglerne vil fortsat begrænse kørslen til tre ture på syv dage, men samtidig formentlig indeholde "cool off periode" på fire dage, før der igen kan køres cabotage i en medlemsstat.





© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.