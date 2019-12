Elektriske Fuso-lastbiler er kørt ud på danske veje

Torsdag 12. december 2019 kl: 10:46

Effektiv opladning og høj lasteevne



© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Fuso eCanter er navnet på den første hel-elektriske, serieproducerede lastbil. Den fuld-elektriske drivline sikrer lokalt emissionsfri og næsten lydløs kørsel, og i kombination med sit kompakte ydre er lightduty lastbilen fra Daimler-koncernen en rigtig ”lastbybil”.Det er især godt nyt for distributionsvirksomheder, der har byen som centralt leveringsområde - eksempelvis madleverandøren Aarstiderne og teknologvirksomheden Citylogistik. Nøglerne til de to elektriske lastbiler blev overrakt af transportminister Benny Engelbrecht (S) ved en event i København onsdag.Og ifølge Thomas Harttung, der er medstifter og bestyrelsesformand for Aarstiderne, er det nye elektriske medlem af lastbilflåden en vigtig brik for at komme i mål med Aarstidernes løfte om et CO2-regnskab i balance allerede fra næste år:- Det er en stor dag for os i dag. Vi får nøglerne til den første elektriske lastbil i Aarstidernes 20-årige historie. Vi har i mere end 10 år arbejdet med CO2-regnskaber og målrettede reduktioner. Og vi er nået langt. Men vi skal videre mod nul. Vi kalder det at være “planetar”. Men det er i dag stadig sådan, at mere end 50 procent af vore emissioner er transportrelaterede. Derfor er CO2-neutrale drivmidler nøglen til at komme helt i mål. Den rejse starter i dag. Jorden kalder, siger Thomas Harttung.Også hos Citylogistik, der tilbyder bæredygtig, elektrisk last-mile levering, er der store forventninger til den nye el-lastbil. For kunderne efterspørger i stigende grad intelligente og bæredygtige logistikløsninger.- Med tilføjelsen af vores nye Fuso eCanter styrker vi positionen som en af de allerførste virksomheder i Danmark og Europa, der sætter strøm til den tunge transport og det er ingen tilfældighed. Vi oplever nemlig, at danske virksomheder i stigende grad efterspørger ansvarlige, grønne logistik- og transportløsninger, der både fungerer på papiret og ude i virkeligheden. Og med vores nye, elektriske lastbil styrker vi vores flåde og hjælper samtidig vores kunder med at gøre en vigtig og helt konkret forskel, siger Casper Svensson.Fuso eCanter må laste op til 3,3 ton, mens totalvægten udgør 7,5 ton. Lastbybilen er udstyret med et batteri på 82,8 kWh, hvilket giver en rækkevidde på mindst 100 kilometer i bydrift, mens en fuld AC opladning tager 9 timer og dermed uden problemer kan klares over natten. Benytter man en hurtiglader, kan batteriet lades op til 80 procent på en time.Der er i øjeblikket omkring 150 eksemplarer af Fuso eCanter i drift i byer i hele verden, og altså nu også i København og Aarhus. Siden de første lastbiler blev leveret i 2017, har de tilsammen tilbagelagt over en million kilometer.