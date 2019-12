Vejle får nyt taxi-selskab

Fredag 6. december 2019 kl: 11:46

Lokale vognmænd og konkurrencedygtige priser



Vognene i Vejle styres fra Aalborg

Af: Redaktionen Fire lokale taxivognmænd kører allerede med Dantaxi-logo på vognene i Vejle, og fra 1. januar får de følgeskab af otte vognmænd med 11 taxa'er. Dermed kommer Dantaxi i Vejle til at råde over i alt 15 taxier. Tallet kan justeres i takt med, hvor travlt der er på gaderne, forklarer kommende vognmand i Dantaxi fra 1. januar 2020 Michael Bertelsen.- Vi samarbejder med kollegaer fra Hedensted, Juelsminde og Billund, så vi kan udnytte den samlede kapacitet bedre. Det vil især komme borgerne i de tyndt befolkede områder til gode, ligesom vi kan skrue op for kapaciteten på de mest travle weekender. For vognmanden bliver der færre kilometer uden kunder, og det er positivt for indtjeningen og miljøet, siger han videre.Nogle kunder har givet udtryk for, at de er bange for, at lokalkendskabet forsvinder, når Dantaxi etablerer sig i Vejle, men det kommer ikke til at ske, forsikrer direktør i Dantaxi, Jylland, John Vanggaard.- Lokalselskabet forsvinder ikke. Vi bruger lokale vognmænd, men i qua af vores udbredelse, vil jeg da ikke lægge skjul på, at vi på den lange bane ønsker at være det førende taxiselskab for virksomhedskunder og private i Trekantområde, siger han.Heller ikke på prisområdet har vejlenserne noget at frygte, påpeger direktøren.- Dantaxi kører med ens priser i hele Jylland. I Vejle vil kunderne opleve, at vores kilometertakst er lidt lavere end de er vant til.Når en kunde i Vejle ringer efter en taxa på 48 48 48 48, er det Dantaxi's kundecenter i Aalborg, der svarer. Hos Dantaxi i Aalborg betjener de 45 administrative medarbejdere cirka 600 taxier, der kører over det meste af Jylland. Kundecenteret er døgnbemandet og er det ene af Dantaxi's to kundecentre. Det andet er beliggende i Virum, og betjener selskabets 1.200 vogne på Sjælland og i København.Landsdækkende taxi-app med fast-pris kan benyttes i Vejle Er man mere til at bestille taxa'en på app, kan man med Moove-app’en installeret på sin telefon bestille sin taxi i hele Vejle-området. Med app'en kan man bestille sin taxa til fast pris.Selv om Dantaxi i Vejle først er klar med alle 15 taxa'er i 2020, glæder direktøren sig over, at der allerede nu er lykkedes med at få vogne klar til december måneds travlhed.- Opstarten har været spændende. Kunderne har heldigivis taget vel imod os, og har givet udtryk for, at de synes, at det er en god nyhed, at Vejle nu, ligesom i mange andre byer, får valgmulighed på taxaområdet, siger John Vanggaard.