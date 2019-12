Bilafgifterne skal bidrage til udbredelse af grønne biler

PARTIER BAG FINANSLOVSAFTALE:

Tirsdag 3. december 2019 kl: 09:12

Af: Jesper Christensen Partierne bag Finansloven for 2020 er enige om, at annullere den planlagte stigning i 2020. Aftalepartierne noterer sig i den forbindelse, at Kommissionen for grøn omstilling af personbiler midt i 2020 vil komme med forslag til en omlægning af bilafgifterne, som skal fremme udbredelsen af grønne biler og fasthold af statens provenu på længere sigt.Aftaleparterne lægger vægt på, at bilafgifterne skal bidrage til den fortsatte udbredelse af grønne biler, således at de kan bidrage positivt til den grønne omstilling. Aftaleparterne er enige om, at bilafgifterne for elbiler og andre lavemissionsbiler også efter en afgiftsomlægning skal understøtte en fortsat stigende udbredelse af grønne biler.Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er enige om at nedsætte indfasningsprocenten for elbiler i 2020 fra 40 pct. til 20 pct. (for plug in hybrid-biler alene vedrørende elbildelen) og at reducere bundfradraget fra 77.500 kroner til 40.000 kroner.Initiativet skønnes at medføre et mindreprovenu på 100 millioner kroner i 2020.Aftaleparterne er desuden enige om, at det også skal være billigere at køre grønt på jobbet. Firmabiler kører typisk længere, og grønne firmabiler har derfor en relativt stor klimagevinst. Samtidig er en stor del af bilsalget i Danmark salg af brugte biler. Derfor kan grønne firmabiler, som videresælges efter et par års brug, være med til at fremme en grøn omstilling af bilparken.Aftaleparterne er derfor enige om at indføre et fradrag i beskatningsgrundlaget for grønne firmabiler (elbiler og plug-in hybridbiler) på 40.000 kroner fra 1. april til 31. december 2020. Initiativet skønnes at medføre et mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd på ca. 25 millioner kroner i 2020.Der afsættes således samlet set 125 millioner kroner i 2020.Aftaleparterne er endvidere enige om, at afgifterne fra 2021 også skal understøtte, at virksomhederne vælger grønne firmabiler.





her: Interesserede kan se en oversigt over aftalen









© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.