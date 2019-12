Finanslov bebuder nemmere adgang for udenlandske medarbejdere

ARBEJDSGIVERORGANISATION:

Tirsdag 3. december 2019 kl: 07:45

Af: Redaktionen - Inden for mange typer job er det svært at få de hænder, der er brug for. Det betyder grundlæggende, at danskerne går glip af penge, vi ellers kunne have tjent. Derfor er det godt, at det nu er besluttet, at virksomheder, der uddanner lærlinge, får nemmere ved at hente faglærte medarbejdere fra hele verden, siger administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Jacob Holbraad og fortsætter:- Men hvis det skal virke, er det afgørende, at modellen ikke bliver født med bureaukratiske snubletråde. Vi har for eksempel en stærk forhåbning om, at man får afviklet kravet om udbetaling af løn til en dansk bankkonto som en del af tiltaget.Han betegner det som positivt, at finansloven ikke indeholder en forøgelse af den arbejdsgiverbetalte sygedagpengeperiode, som S-Regeringen ellers havde lagt op til.Jacob Holbraad fremhæver, at forslaget ifølge DA ville have lagt en ekstra skat på det at ansætte medarbejdere på kanten af arbejdsmarkedet.Derudover peger han på, at aftalen slår fast, at et stort flertal har en ambition om sammen med arbejdsmarkedets parter at udvide den såkaldte IGU-ordning, der hjælper flygtninge og familiesammenførte ud på arbejdsmarkedet.- Vi er klar til at bidrage til at få det ført ud i livet, siger Jacob Holbraad.