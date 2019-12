Vognmand i Gilleleje har fået ny kærre at pudse

Mandag 2. december 2019 kl: 13:16



Benny Rasmussen & Søn A/S er blandt andet kendt for deres biler, der er dekoreret med mange forskellige motiver, der får dem til at skille sig ud fra mængden.



Af: Redaktionen Den nye tipkærre er bygget op over et chassis med længdevanger opsvejset i I-profil med stærke tværvanger og forstærkninger. Der er monteret cyklistværn i begge sider, og tilkoblingen er højdejusterbar i fire trin á 50 mm. I bagenden er der monteret en luftforskydelig underkøringskofanger.Tipkassen har tophægte sider fremstillet i 40 mm alu-profiler. De er også forsynet med bundhængsel, så de kan klappes ned.Bagklappen er to delt - øverste del er fremstillet i 40 mm alu-profiler, mens nederste del er fremstillet i 6 mm Hardox-stål og virker som asfaltskuffe ved åbning. Fronten er fremstillet i 3 mm stål med to rundstænger udvendigt som trin, og to U-profiler indvendigt som trin.Bunden, der er forstærket med U-profiler på tværs, er udført i 5 mm Hardox-stål. Tip-kassen er isoleret, så den kan anvendes til asfalt-kørsel.Kærren, der også er monteret med asfaltvinger i bagenden, er leveret med tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremer, akseltrykmåler i venstre side med skala i tons, og en blå rullepresenning monteret på 70 mm aluminiumsrør.Den nye tipkærre er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.