Chauffør vedgår to tiltaler

SAGEN OM 39 DØDE MENNESKER I KØLETRAILER:

Fredag 29. november 2019 kl: 20:07

Af: Jesper Christensen Chaufføren erklærede sig skyldig i en tiltale for at have hjulpet med ulovlig indvandring og i en tiltale for at have erhvervet ulovlig ejendom.Tilbage står 39 tiltaler for manddrab, en sigtelse for overførsel af ulovlig ejendom og en sigtelse for at have medvirket til menneskehandel.Sagen mod den 25-årige chauffør genoptages 13. december.