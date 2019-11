Råd skifter navn

Tirsdag 26. november 2019 kl: 11:12

Af: Redaktionen Navneskiftet kommer ikke til at ændre rådets arbejde, som fortsat vil tage udgangspunkt i en bred, samarbejdsorienteret og faglig tilgang til klima- og miljøudfordringerne.



- Den grønne omstilling er i vores optik en sammenhængende og bred forandring af samfundet. Det handler både om klimaet og om de mange forskellige miljøproblemer, vi står over for. Det er netop den brede og tværgående tilgang, vi byder ind med, når vi beskæftiger os med både energi, landbrug, transport, bygninger, vores forbrug og de sundhedsudfordringer, der opstår som følge af luftforurening og skadelige kemikalier i vores hverdag, siger

Claus Ekman, der er direktør i Rådet for Grøn Omstilling.





Det nye navn er et af flere elementer i en re-branding af organisationen. Der er også udarbejdet en ny visuel identitet og en ny hjemmeside. Hensigten er at gøre rådet mere kendt i den bredere befolkning og blandt de øvrige interessenter på det grønne område, så rådets arbejde med at fremme grøn og bæredygtig omstilling kan få større gennemslagskraft.





- Med det nye brand vil vi gerne kunne nå endnu længere ud, end vi gør i dag. Det handler om at få vores budskaber leveret på en ny og mere fængende måde, hvor vores faglige og helhedsorienterede tilgang selvfølgelig bevares, siger Claus Ekman.





Re-brandingen er også led i en strategi, der skal sikre organisationens finansiering de kommende år. På nuværende tidspunkt tegner en flerårig bevilling fra Energifonden sig for en stor del af rådets økonomi, men denne bortfalder efter 2020.





- Vi håber også, at re-brandingen vil hjælpe til, at flere vil melde sig ind og støtte vores arbejde, og at de almennyttige fonde får et klarere billede af de solide og relevante projekter, vi gennemfører, påpeger Claus Ekman.





Web-adressen for Rådet for Grøn Omstilling er www.rgo.dk.









