Aarhus-vognmand tager effektivt fat med kran og kærre

Mandag 25. november 2019 kl: 11:57

Af: Redaktionen Kranen er en Effer 955 kran med 8 udskud - og med flyjib monteret kommer der 6 ekstra udskud på kranen. Dermed kommer det samlede udlæg op på 33,55 meter, hvor kranen kan løftes 720 kg. Opbygning er udstyret med indtil flere features, som firmaet har ønsket, såsom for eksempel hydraulisk udskydelig bagende styret over fjernbetjening og udtræksstænger i både for- og bagende med markeringslys og rotorblink.Den nye opbygning kommer til at indgå i Århus-firmaets vognpark, der i forvejen tæller flere store kranbiler opbygget hos Sawo.Udover kranen har Sawo leveret en ny to-akslet Nopa KFL240 ballastkærre med fast lad, som skal bruges sammen med vognmandfirmaets nye mobilkran.Ballastkærren har en totalvægt på 24 ton, og er 5,660 mm. lang. Den har en akselafstand på 1.360 mm og luftaffjedring med hæve- sænkefunktion.På kærren er der to styr for ballast, grav i bagende for støttebensplader, fem nedfældbare binderinge i hver side, fire løftekroge i hjørnerne af ladbunden samt kæpstokkehuller. Den har støtteben i både for- og bagende, fast kofanger og cyklistværn samt komplet lygteføring.Bent Mortensen A/S, har ud over almindelige transportopgaver specialiseret sig i kranopgaver. Firmaet har otte lastbiler med kran samt en mobilkran.