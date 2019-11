Lastbil med kran og tip kan køre tæt på CO2-neutralitet

Fredag 22. november 2019 kl: 10:50

Af: Redaktionen Kran og tippelad er monteret på et tre-akslet Scania P410 chassis med CR17L førerhus. Lastbilen har flydende biogas i tanken, hvilket bidrager til et væsentligt mindre CO2-udslip end ved almindelige dieseldrevne lastbiler.Bag førerhuset har Sawo monteret et Nopa FTS320 tre-vejs tippelad på 5,8 meter. Det er med pendel lodret i begge sider og med fast bagsmæk. Siderne er 800 mm høje og bagsmækken 900 mm. Kranen er monteret bagerst på chassiset.Kranen - en Hiab X-HiPro 192 ES-4 CD - rækker med sine fire hydrauliske udskud 12,6 meter. "S" vippearmen gør, at kranen har 300 mm større løftehøjde, når der arbejdes tæt på kranstammen. Den er leveret med hydraulisk støttebensudstræk, og støttebenene er manuelt opsvingbare. Kranen betjenes med CombiDrive-radiostyring, og den bruges også til betjening af støtteben og pendeltip i både højre og venstre side. CombiDrive-radiostyringen styrer kranen med stor hastighed og præcise bevægelser. Selv når der køres med flere funktioner samtidig, er der ingen funktioner, der går i stå.Sawo har yderligere lavet fuld afdækning i begge sider med rustfri rørramme på oversiden.