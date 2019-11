Norsk lavprisflyselskab får ny koncernchef

Onsdag 20. november 2019 kl: 15:42

Om Jacob Schramm:

Af: Redaktionen - Jeg er meget tilfreds med at kunne meddele, at vi i dag har ansat Jacob Schram som ny koncernchef i Norwegian efter en grundig søgeproces. Hans omfattende ledererfaring fra globale selskaber, tydelige kundeorientering og evne til at skabe værdi er netop, hvad Norwegian har brug for nu, hvor selskabet går over i en ny fase, hvor væksten aftager, og hvor vi fokuserer på lønsomhedsiger bestyrelsesformand i Norwegian Niels Smedegaard.- Jeg ser frem til at arbejde sammen med Jacob Schram og resten af ledelsen i Norwegian. Sammen skal vi videreudvikle selskabet og fortsat skabe forbedringer til vores kunders, medarbejderes og aktionærers bedste, siger han videre.Finansdirektør Geir Karlsen har ledet Norwegian, siden Bjørn Kjos trak sig tilbage i juli. Gennem de seneste måneder har selskabet taget en række initiativer, der har givet betydelige finansielle forbedringer. Resultatet i tredje kvartal var det bedste i Norwegians historie, og selskabet har gennemført en række tiltag for at forbedre lønsomheden og likviditeten.- Jeg er naturligvis meget tilfreds med, at Geir Karlsen har besluttet at fokusere fuldt ud på rollen som finansdirektør. Han vil også fortsætte som vicekoncernchef i Norwegian. Med Jacob Schram og Geir Karlsen i topledelsen har vi et solidt team på plads til at videreføre Norwegian, siger Nils Smedegaard.- Norwegian har skrevet luftfartshistorie, og det er en ære at blive udnævnt til koncernchef i dette selskab. Luftfartsindustrien er præget af stærk konkurrence og uforudsete hændelser, men frem for alt er luftfarten helt afgørende for rigtig mange mennesker. Jeg ser frem til at bruge mine erfaringer til at bygge videre på det grundlag, Bjørn Kjos, Geir Karlsen og resten af Norwegian-ledelsen har skabt sammen med dygtige medarbejdere i selskabet. Min vigtigste opgave fremover vil være at bringe Norwegian tilbage til lønsomhed og yderligere cementere positionen som en stærk aktør i international luftfart, siger kommende koncernchef Jacob Schram.Den kommende koncernchef i Norwegian, nordmanden Jacob Schram (57), har 30 års erfaring fra store internationale selskaber. Han har tidligere haft lederroller i Circle K, Statoil Fuel & Retail, McDonald’s og McKinsey. Som koncernchef varetog han børsnoteringen af Statoil Fuel & Retail ASA i 2020.





Da canadiske Couche-Tard opkøbte Statoil Fuel & Retail i 2012, indtrådte Jacob Schram i den globale ledelse som Group President for Europa, en stilling han bestred, indtil han stoppede i 2018. Jacob Schram tog initiativ til og varetog den globale rebranding af Circle K, som omfattede 10.000 stationer i Couche-Tards internationale netværk.



Jacob Schram har også markeret sig som forfatter til bogen ”The essence of business”. Han har i tiden efter Circle K fokuseret på egne investeringer inden for start-ups, foredrag i forbindelse med sin bog og ”Future Mobility 2030”, samt fungeret som Senior Advisor i McKinsey. Jacob Schram har en mastergrad i økonomi fra Copenhagen Business School.





