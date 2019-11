Stor transportvirksomhed melder sig ud af transportorganisation

Torsdag 14. november 2019 kl: 10:25

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Jesper Christensen - Vi har modtaget et brev fra H. P. Therkelsen A/S, hvor de meddeler, at de omgående ønsker at ophøre medlemskabet af ITD. Den beslutning har vi i organisationen taget til efterretning, og H. P. Therkelsen A/S er ikke længere medlem af ITD, siger Christian Sørensen Madsen, der har færet formand for ITD siden foråret.H. P. Therkelsen A/S har gennem mange år været medlem af ITD, hvor selskabets tidligere direktør og nuværende bestyrelsesmedlem Mogens Therkelsen har været formand i en årrække.H.P. Therkelsen var i begyndelsen af oktober i søgelyset, da fem personer blev anholdt forskellige steder i landet. Tre personer - en disponent og to chauffører - alle fra Tyskland - blev efterfølgende dømt for dokumentfalsk i forbindelse med cabotagekørsel i Danmark.Som en udløber af anholdelsen af de fem personer - hvor de to blev løsladt - ransagede politiet H.P. Therkelsen A/S kontor i Padborg.H.P. Therkelsen A/S måtte også forklare sig over for ITD, der i 2014 vedtog et sæt etiske regler, som man som medlem skal leve op til.H.P. Therkelsen A/S er ikke den eneste virksomhed, der er blevet bedt om at forklare sig over for ITD. For et års tid siden var virksomheden Kurt Beier Transport A/S i søgelyset på grund af de arbejds- og opholdsforhold, virksomheden bød sine udenlandske chauffører, når de var i Padborg. Kurt Beier Transport A/S meldte sig i den forbindelse ud af ITD.I 2014 smed ITD transportvirksomheden Børge Ernø Transport A/S ud på baggrund af en sag om manipulation af tackografer.Op til forårets generalforsamling i ITD ønskede Mogens Therkelsen, at der blev skiftet ud i ITD’s bestyrelse, da ITD efter hans opfattelse ikke varetog medlemmernes interesse. Der blev dog ikke den store udskiftning i ITD på generalforsamlingen.