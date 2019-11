Kassevogne kan bygges op med fleksible reolsystemer

Mandag 11. november 2019 kl: 12:11

Af: Redaktionen Sortimo's FR5, der er udviklet til at lette de mange arbejdstimer bag rattet, når pakkerne skal bringes frem, skal imødekomme behovet hos virksomheder, der arbejder med speditions-, transport- og logistikopgaver. Løsningen er udviklet på baggrund af forgængeren Flexrack og er en ny og forbedret version.- Danske bude pendler som aldrig før, og vi mærker en stigende efterspørgsel på løsninger, der er både fleksible og pladsoptimerende. Med FR5 har vi forsøgt at imødekomme behovet for maksimal pladskapacitet såvel som solid opbevaring. Systemets tilpasningsdygtighed gør det muligt at skabe den bedst mulige opbygning, og det kan konfigureres efter dine personlige ønsker, siger Sortimos administrerende direktør Michael Pettersson.Udnyt pladsen og få optimalt overblikIfølge Michael Pettersson sikrer systemet en optimal pladsudnyttelse. Det skyldes ikke mindst, at det nemt kan tilpasses pakkerne ved hjælp af de justerbare hylder, som kan klappes op eller ned med én hånd. Fordelen er, at låsemekanismen udløses automatisk, så op- og nedklapning bliver let at håndtere i selv stressede og krævende situationer.- Arbejdsdagen for pakkeleverandører medfører ofte en række uforudsete udfordringer, som kan håndteres via forskellige indstillinger af hylden. Måske er højden et problem, ligesom lasten, der skal transporteres, kan være mere omfangsrig end forventet, siger Michael Pettersson og fortsætter:- FR5 er ikke mindst velegnet til omfangsrigt gods. Hylderne kan nemlig tåle at blive belastet med op til 100 kg, ligesom det er muligt at indstille hældningsvinklen. FR5 er ikke blot et reolsystem til kurer-, ekspres- og pakketjenester - løsningen er også et alternativ til håndværkere og serviceteknikere, der har brug for mere end bare en stationær indbygning.Kom frem sikkert og komfortabeltFor at imødekomme pakke- og kurerbranchens krav til smidige og sikre arbejdsforhold er FR5 udstyret med en række fordele, der optimerer transporten. Det gælder eksempelvis en stabil skillevæg med skydedør og 1,80 meter gennemgangshøjde, hvilket giver direkte adgang til lastrummet fra førerkabinen. Man slipper også for at skulle forlade kabinen og gå ud på vejen, når man skal have adgang til lasten.- Med FR5 er du gearet til at komme sikkert og effektivt frem. De smalle aluminiumsprofiler i siden er konstrueret, så de tilpasser sig det enkelte køretøj og giver optimal bevægelsesfrihed og ergonomi, uanset hvor lastede reolerne er. Kombinerer du løsningen med vores ProSafe-elementer, kan du ydermere sikre godset forsvarligt gennem hurtig og enkel fastspænding, siger Michael Pettersson.