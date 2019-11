30.000 danske bilister er registreret for lovbrud i Europa

Onsdag 6. november 2019 kl: 19:55

Af: Redaktionen Mandag 1. juli trådte et nyt EU-direktiv i kraft, der gjorde det muligt for udenlandske myndigheder at slå op i det danske motorregister, så de kunne sende bøder direkte hjem til danske bilister, der havde overtrådt færdselsregler i andre EU-lande.Indtil videre er det sket 30.661 gange i de første tre måneder, viser en aktindsigt hos Rigspolitiet, som Gjensidige Forsikring har fået udleveret.Tidligere skulle de øvrige EU-lande først kontakte de danske myndigheder, der så skulle sende bøderne videre. Og den proces samt en bagatelgrænse på bøder under 520 kroner betød, at danske bilister ofte kunne slippe udenom at betale. Men de mange opslag i det danske motorregister tyder på, at det nu hører fortiden til.Hos Gjensidige Forsikring mener skadedirektør Henrik Sagild, at det nye samarbejde er positivt for trafiksikkerheden i både Danmark og resten EU.- Det er præcis ligeså farligt at køre for stærkt eller uden sele i andre lande, som det er i Danmark, og derfor skal man følge reglerne på samme måde som herhjemme - både for sin egen og for ens medtrafikanters skyld, siger Henrik Sagild.Ikke overraskende er størstedelen af opslagene i det danske register sket i Tyskland, der tegner sig for lidt over 20.000 opslag, ligesom langt størstedelen af de samlede opslag drejer sig om hastighedsoverskridelser i de 21 EU-lande, der er med i ordningen.Henrik Sagild peger på, at reglerne går begge veje, så sikkerheden også bliver større på vejene herhjemme.- Det nye samarbejde gælder også sådan, at danske myndigheder kan sende en bøde direkte hjem til en tysker, der kører for stærkt i Danmark, og derfor er samarbejdet også med til at øge trafiksikkerheden herhjemme, hvilket er glædeligt, siger Henrik Sagild.De 21 lande, der er med i samarbejdet er: