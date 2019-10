En chaufføren skal have udvist uagtsomhed for at kunne straffes for fejl og mangler

Tirsdag 29. oktober 2019 kl: 08:54

Af: Jesper Christensen Det betyder ifølge notatet, at det ikke er nok, at et køretøj er behæftet med en fejl eller mangel, for at man som chauffør kan blive straffet.







I notatet står der følgende:

Chaufføren skal have udvist uagtsomhed for at kunne straffes for fejl og mangler ved køretøjet. Det gælder efter de nye regler også ved alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler. Chaufføren kan derfor kun straffes for fejl og mangler - herunder alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler - hvis chaufføren vidste eller på grund af konkrete omstændigheder burde vide, at køretøjet var behæftet med sådanne fejl og mangler.

Chaufføren har ikke i den forbindelse pligt til at foretage en mere tilbundsgående, teknisk undersøgelse af køretøjet inden kørsel, som normalt kun kan udføres af en synsvirksomhed eller mekaniker.

Chaufføren kan derfor heller ikke efter de nye regler straffes for pludselig opståede fejl og mangler eller såkaldte skjulte mangler (for eksempel såkaldte sovende bremser). Kun hvis chaufføren vidste eller burde vide, at fejlene er til stede, kan chaufføren straffes med bøde, herunder de nye forhøjede bøder for de alvorlig sikkerhedskritiske fejl og mangler.







