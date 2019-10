Kranen kan løfte mere eller mindre

Mandag 21. oktober 2019 kl: 11:29

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Effer-kranen på den fireakslede luftaffjedrede Volvo FH 500, der har træk på begge bagaksler, rækker med 6S Flyjib’et vandret ud på 31,96 meter, hvor den kan løfte 1.165 kg. Kranen er yderligere leveret med to manuelle forlængerarme, der øger rækkevidden til 35,9 meter, hvor den kan løfte 790 kg.For at sikre optimal stabilitet er kranen udstyret med en støttebensbredde på 10,1 meter og bagstøttebenene på 8,36 meter. Dertil kommer et frontstøtteben, der giver maksimal løft fremover. Støtteben betjenes fra kranens radiostyring.Opbygningen er lavet med en selvbærende sandwichkonstruktion, der sikrer lav byggehøjde, kranens størrelse taget i betragtning. Der er monteret en tre-tommer forskydelig sværgodsskammel, samt VBG 795V luftservobetjent kærretræk i bagenden, så bilen både kan bruges som sættevognstrækker samt forvogn. Ladopbygningen er integreret i sandwichkonstruktionen, der udgør ladbunden. Bilen har en egenvægt på 26.400 kg.Med denne opbygning har Skaks A/S nu to Effer 1405 kraner. Skaks A/S arbejder med specialtransport og har i dag over 80 køretøjer.