Den fireakslede medbringer gods og truck

Torsdag 17. oktober 2019 kl: 11:04

Af: Redaktionen Den nye trailer er bygget op over et letvægtschassis med længdevanger opsvejst i I-profil med stærke tværvanger og forstærkninger. Traileren har lukket cyklistværn i begge sider, hvor der også er en lukket galvaniseret pallekasse med plads til 24 paller. I bagenden er der beslag til en medbringertruck og trin i venstre side.Gardin opbygning har 400 mm manuelt Hesterberg-hævetag med pumpe, seks forskydelige sidestolper - tre i hver side - med bræddeholdere og 24 brædder. Vesntre side har hurtigoplukningsgardiner.Bunden, der er udført i 28 mm hårdttræsplanker, har fire binderinge i for- og bagende - og tre gange seks 80 x 50 mm sokler, der flugter på tværs.I kantskinnerne er der samlet 13 sæt 2,5 tons binderinge. Bagdørene er udført i plywood (krydsfiner) med to indbyggede stanglukker pr. dør.Traileren, der har bakalarm, er leveret med fire ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser. Første og fjerde aksel løftbar, mens fjerde aksel også er selvstyrende.Den nye gardintrailer, der har en tilladt totalvægt på 48.000 kg, er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.















