Et britisk farvel til EU uden aftale giver massive problemer

EUROPÆISKE VOGNMANDSORGANISATIONER ADVARER:

Onsdag 16. oktober 2019 kl: 12:14

Hvis Storbritannien forlader EU uden aftale, forventes massive problemer for internationale vejtransportører at vare flere måneder med nye kontroller, der kræves ved grænsen, og chauffører uden de nødvendige papirer kan betyde store forsinkelser.

På trods af Brexit-usikkerheden er vejtransportindustrien fra vores lande forberedt så meget, som det har været muligt. Trods al denne indsats kan der opstå alvorlige problemer i tilfælde af en "no deal-Brexit”.

Vejtransportsektoren er altid fleksibel, men vi skal vide, hvad vi forbereder os på. Målet er at give vores kunder så meget sikkerhed som muligt.

Vi vil derfor gerne bede EU's regeringschefer om at stræbe mod en aftale med Storbritannien under det europæiske topmøde i slutningen af ​​denne uge.

Om det Det Europæiske Råd:

Af: Redaktionen På mødet i Bruxelles vil Det Europæiske Råd i et EU 27-format - altså uden EU’s 28. land Storbritannien - drøfte status for spillet med hensyn til Storbritanniens exit ud af EU-samarbejdet.Vejtransportforeningerne, som repræsenterer vognmandsorganisationer fra Frankrig (FNTR), Belgien (FEBETRA), Holland (TLN), Tyskland (BGL) og Norden (NLA), understreger følgende punkter i deres brev:Det Europæiske Råd fastlægger EU's overordnede politiske retning og prioriteter. Det er ikke en af EU's lovgivende institutioner, så det forhandler eller vedtager ikke EU-lovgivning. I stedet fastlægger det EU's politiske dagsorden, traditionelt ved at vedtage "konklusioner" på Det Europæiske Råds møder, der identificerer problemområder og initiativer, der skal iværksættes.