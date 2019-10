Fremtiden med Cityringen betyder fri ind- og udstigning i Københavns A-busser

Onsdag 9. oktober 2019 kl: 11:42

Af: Redaktionen Cityringen betyder for mange nye og hurtigere måder at komme rundt på, fordi man kan bruge metroen på hele eller dele af rejsen. Det betyder også, at busserne skal køre nye steder hen, så tog, bus og metro supplerer hinanden godt, og så man kan komme hurtigt og direkte til og fra metro og tog - ind og ud af byen. Det nye busnet betyder ændringer på 33 buslinjer og hedder Nyt Bynet.For at gøre rejsen hurtigere og nemmere for de mange kunder i den kollektive transport bliver det samtidig muligt at gå ind- og ud af alle døre i alle A-busser i hovedstadsområdet - ligesom man kan i metroen og S-togene. Det såkaldte "frie flow", som også er kendt fra 5C og 4A, er med til at give kortere rejsetid for alle i busserne, og gør det nemmere at komme ind- og ud og hurtigt skifte videre til metro og tog.Når Nyt Bynet starter kan man således frit gå ind og ud af alle bussens døre i linje 5C, 1A, 2A, 4A, 6A, 7A og 9A.

Busser med fri ind- og udstigning er markeret med skilte på dørene, og der er opsat rejsekortudstyr til både ind- og udtjekning ved alle døre. For at give den frie ind- udstigning en god start, er rejsekortstanderne tydeligt markeret med grønne og røde skilte i den enkelte bus, så man ved, hvor man skal tjekke ind og ud.







Samlet er omkring 120 busser omfattet af de mange nye ændringer - og Movia kan ikke nå at sætte materiale op på alle busserne på én gang natten til 13. oktober, når Nyt Bynet træder i kraft. Movia indfører derfor fri ind- og udstigning for kunderne løbende fra 10. oktober. Møder man en bus, der skilter med fri ind- og udstigning på dørene, kan man benytte muligheden. Alle A-busserne i hovedstadsområdet har frit flow fra 13. oktober.













Nyt Bynet i tal:

33 buslinjer ændres

5C, 1A, 2A, 4A, 6A, 7A og 9A har fri ind- og udstigning, når Nyt Bynet starter

Omkring 120 busser skal udstyres med rejsekortudstyr ved alle døre

1.120 chauffører skal lære nye ruter

3.200 stoppesteder skal ændres Medarbejdere fra Movia og en række buschauffører vil være på gaden og hjælpe kunderne på vej i perioden søndag 13. oktober og i ugerne 42 - 44 på over 30 udvalgte stoppesteder og stationer, hvor der skiftes mellem bus og metro eller s-tog

Movia-medarbejderne er på gaden i morgen- og eftermiddagsmyldretiden i tidsrummet 6.30 - 9.30 og 14.30 - 17.30, mandage, tirsdage og onsdage i uge 42 og 43, tirsdage og onsdage i uge 44, samt på selve åbningsdagen 13. oktober kl. 10.00 - 13.00

I Movia er der desuden flere mennesker på arbejde til at besvare telefoniske henvendelser fra kunderne. På åbningsdatoen har Movia syv ekstra medarbejdere på arbejde henover dagen. I de efterfølgende to uger (uge 42 og 43) er der fire ekstra medarbejdere på arbejde hver dag

- Med 17 nye metrostationer, bliver der også mange nye steder, busserne skal køre hen. Nørrebro station og Frederiksberg Allé station bliver eksempelvis store skiftesteder mellem bus og metro og på Nørrebro bus, metro og tog. Det betyder, at nogle passagerer skal vænne sig til at bruge en anden bus, end de plejer, for at komme f.eks. i skole eller på arbejde, mens andre skal bruge metro noget eller hele vejen, siger plandirektør i Movia Per Gellert og fortsætter:- Nye rejseveje betyder nye vaner, så vi vil være på gaden fra 13. oktober og tre uger frem for at hjælpe kunderne godt på vej. Nogle gange vil man for eksempel kunne se i Rejseplanen, at det er hurtigst at starte med at rejse modsat af den retning, man egentlig skal i, fordi man så kan komme på et hurtigt tog eller metrolinje. Det bryder umiddelbart med vores rejsevaner og logik, og derfor er Movias medarbejdere og chauffører på gaden for at hjælpe kunderne til at finde den hurtigste nye rejsevej.

