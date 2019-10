Havn og rederi vil sætte strøm til færgerne

Onsdag 9. oktober 2019 kl: 11:24

Af: Redaktionen Med et landstrømsanlæg vil DFDS kunne reducere udslippet af luftforurenende stoffer såsom NOx, SOx samt partikler, hvilket går hånd i hånd med både CMP's og DFDS' ambitioner om at bidrage til et grønnere København.- For CMP er dette en vigtig milepæl i vores arbejde med bæredygtighed. DFDS har været en betydningsfuld kunde for CMP i mange år og er en vigtig aktør i regionen. Med dette tiltag udvider vi vores samarbejde og styrker vores fælles rejse mod at bidrage til et grønnere København. Sammen med DFDS har vi fundet en løsning, som betyder, at udslippet i centrum af København mindskes markant, når skibene ligger ved kaj, siger Barbara Scheel Agersnap, der er administrerende direktør for Copenhagen Malmö Port.DFDS har med sin færgetrafik faste daglige anløb, og det er de samme skibe, der sejler i pendulfart mellem Oslo og København, hvilket gør det fornuftigt at etablere et landstrømsanlæg.- Vi er glade for, at det nu bliver muligt at tilslutte skibene til et landstrømsanlæg i København til gavn for vores naboer i byen og klimaet. Det ser vi frem til at samarbejde med såvel Copenhagen Malmö Port og Københavns Kommune om, så vi kan fremtidssikre færgefarten mellem de to hovedstæder, siger Torben Carlsen, der er administrerende direktør for DFDS.Arbejdet med at udforme anlægget starter her i oktober, og byggeriet skal efter planen gå i gang næste år.