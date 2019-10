Skandinavisk flyselskab åbner 14 nye ruter

Mandag 30. september 2019 kl: 10:33

Nyheder i Norge og Sverige

Af: Redaktionen De 14 nye ruter er en del af næste års sommerprogram fra SAS, der løber fra april til oktober.- Ekstra mange vælger at rejse med SAS i feriemånederne, og vi har en klar strategi om at udvikle vores rutetilbud, så det er skræddersyet til forskellige ønsker og behov gennem året. Jeg er glad for, at vi kan præsentere en lang række attraktive, sæsontilpassede ruter, hvoraf en del er vigtige nyheder i Danmark, siger Simon Pauck Hansen, der er koncerndirektør i SAS.Sommernyheder fra København er tre helt nye SAS-destinationer. Det er Bari i Italien, Tivat i Montenegro og Zadar i Kroatien, der alle tre er feriesteder ved Adriaterhavet. Andre nyheder fra den danske hovedstad er nye ruter til Rhodos i Grækenland og Haugesund i Norge. Derudover øger SAS antallet af afgange fra København til Hannover og Reykjavik. Ruten fra København til St. Petersborg i Rusland genoptages og flyves i sommerperioden.SAS opjusterer også i Aarhus, hvor det samlede udbud af sæder øges med over 15 procent. Interessen for Sydeuropa vokser fortsat, og SAS åbner nye sommerruter fra Aarhus til Alicante i Spanien og Chania på Kreta i Grækenland, mens antallet af afgange til spanske Malaga og Palma/Mallorca mere end tredobles.Som led i at styrke trafikken i Skandinavien indsætter SAS flere daglige afgange mellem Aarhus og Stockholm samt Aalborg og Oslo. Samtidig styrkes indenrigstrafikken i Danmark med en højere frekvens af flyvninger fra København til Aarhus og Aalborg. Fra næste sommer vil der være henholdsvis 46 og 55 ugentlige afgange mellem byerne.SAS åbner en ny og direkte rute fra Oslo til Valencia, der er Spaniens tredje største by. Fra næste sommer kan man også flyve direkte fra Bergen til Barcelona.Ruten fra Oslo til Kiev i Ukraine, som blev introduceret i her i efteråret, fortsætter over sommerperioden, og der er dermed direkte forbindelser hele året.I Sverige øger SAS antallet af afgange fra Stockholm til Beirut i Libanon og forlænger sæsonen. Det er en nyhed, der har været efterspurgt af mange rejsende, som har opdaget byen, eller som har tilknytning til regionen.Antallet af afgange mellem Stockholm og Luxembourg øges også, og det bliver en fast helårsrute.