Havnedirektør har sat afgangstidspunktet

Mandag 23. september 2019 kl: 10:45

Af: Redaktionen - Jeg glæder mig til de nye udfordringer, men selvfølgelig er det samtidig vemodigt at skulle sige farvel til de medarbejdere og samarbejdspartnere, jeg har haft stor glæde af at arbejde sammen med i de seneste år, siger havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen.Han kan aflevere Aarhus Havn som en veltrimmet, kommerciel og overskudsgivende virksomhed. Aarhus Havn har for nylig vedtaget en ny strategi, der løber frem til 2024, og virksomheden er i gang med flere havneudvidelser, der rækker mange år ud i fremtiden.Borgmester Jacob Bundsgaard, der også er formand for Aarhus Havns bestyrelse, tager opsigelsen til efterretning og ønsker Jakob Flyvbjerg Christensen held og lykke.- Vi har haft et rigtigt godt samarbejde, og jeg synes, at Jakob Flyvbjerg Christensen har leveret en meget flot indsats som havnedirektør. Han afleverer Aarhus Havn på et tidspunkt, hvor virksomheden står stærkere end nogensinde før, siger Jacob Bundsgaard.Bestyrelsen for Aarhus Havn vil nu tage skridt til finde en ny havnedirektør, der kan videreføre den gode udvikling og sikre fortsat vækst hos Aarhus Havn.