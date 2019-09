Fjernbusselskab støtter globale klimastrejker

Tirsdag 17. september 2019 kl: 12:08

Sådan fungerer FlixBus’ globale klimakampagne:

Bestil en billet til en rejse den 19./20. september eller den 26./27. september til en af de byer, hvor der finder en klimastrejke sted

Rejs til klimastrejken og tag en selfie, der viser, at man deltager

Send en e-mail til climatestrike@flixbus.com med selfie’en og et billede/skærmbillede/PDF af billetten inden 6. oktober 2019

Giv FlixBus tid til at behandle anmodningen og sende en 100 procent-rabatkupon

Værdikoden skal indløses før 31. oktober 2019

Rejs derefter mellem 5. november og 5. december

Af: Redaktionen Baggrunden for at tilbyde at godtgøre busbilletter til de annoncerede klimastrejker er blandt andet, at FlixBus vil understrege selskabet vil være helt klimaneutral i 2030 og til stadighed arbejder for at gøre klimavenlige rejsemuligheder endnu grønnere. FlixBus mener, at alle har et kollektivt ansvar for at holde klimaændringerne i skak- Der arrangeres klimastrejker i de fleste større byer, men mange er nødt til at rejse for at sikre, at deres stemmer bliver hørt. FlixBus vil gerne takke folk, der kæmper for en bæredygtig fremtid og tilbyde rejsende, der deltager i en klimastrejke 20. eller 27. september, en fribillet til deres næste busrejse, siger Lotte Rystedt, der er PR Manager hos FlixBus Danmark.FlixBus’ kampagnen foregår i alle de 28 europæiske lande, som FlixBus kører i.- Da vi lancerede FlixBus for seks år siden, ønskede vi, at flere mennesker skulle kunne opleve verden uden at føle sig skyldige over CO2-aftrykket fra deres rejse, siger FlixBus’ grundlægger og direktør André Schwämmlein.- Verden har brug for klimavenlige rejsemuligheder, ikke flere billige flyrejser og halvtomme biler på vejene. Med FlixBus og FlixTrain er vi en del af den bæredygtige rejserevolution. De globale klimastrejker voksede ud fra det modige initiativ fra en svensk skolepige, Greta Thunberg, vi ønsker at give både kunder og kolleger mulighed for at deltage i denne vigtige begivenhed og kræve større klimaindsatser, siger han videre.Da mange medarbejdere hos FlixBus brænder for emnet, har FlixBus besluttet at tilbyde alle ansatte over hele verden muligheden for at besøge deres lokale klimastrejke i arbejdstiden.Interesserede kan finde en klimastrejke i deres nærhed









