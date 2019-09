V8’eren er leveret med Norges-bagende

Tirsdag 3. september 2019 kl: 13:23

Af: Redaktionen Den nye Scania S 520 er opbygget med eloxeret alu-dørk, hanebro under hytten, LED-lysskilt, cyklist kamera, blitzbro, arbejdslys, Norges bagende, ADR skilt og ildslukkere.S-sovekabineførerhuset med højt tag er fyldt med udstyr - eksempelvis driver+ pakke, premium-sæder med ventilation og varme, læderrat og komfort pakke. Derudover er alle spejle elektrisk opvarmet og justerbare. Der er køleskab, klimaanlæg, integreret aircooler, infotainment pakke, Premium DAB-radio med Apple Car Play, navigation, Bluetooth og subwoofer. Derudover er der køje med udtræk, opbevaring på bagvæg, trykluftpistol og LED-lyspakke.Bilen er også udstyret med forskellige chaufførkomfort- og sikkerhedssystemer som for eksempel opticruise-automatgear, retarder og adaptivfartpilot med active predicition, LDW kørerbaneafvigelse og AEB avanceret nødbremse funktion.Både førerhus - inklusiv alt plast - chassis og hjulnav er lakeret med Scanias MCC-farvekoncept. Fordelene ved dette koncept er, at lastbilen bliver leveret i præcis den farve, som kunden ønsker direkte fra fabrikken, så den ikke skal forbi en maler først, og at alt på bilen kan indfarves, så den får et stilet, ensartet look.Der er også tænkt på kolde vinterdage, hvor et oliefyr kan startes via en applikation og førerhuset har ekstra isolering.F.H & T.Jørgensen har tilvalgt en Scania Repair- og Maintenance serviceaftale baseret på Scania’s skræddersyede service-koncept. Aftalen kører de næste fem år. Med en skræddersyet service-aftale får virksomheden udført serviceeftersyn på den nye lastbil efter behov og ikke efter antal kørte kilometer. Det er servicesælger Jakob Klarskov, der har stået for salg af serviceaftale.Tillige har firmaet valgt Scania Finans og Scania Forsikring samt overførsel af tacografdata via Scania Communicator 300.