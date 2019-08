Vognmandsorganisation støtter til nyt udvalg mod social dumping

Mandag 26. august 2019 kl: 14:39

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen S-Regeringen vil sætte yderligere ind mod social dumping på landevejen og nedsætter derfor et lovforberedende udvalg, som blandt andet skal sikre udenlandske chauffører danske lønvilkår. Det sker på baggrund af anbefalinger fra arbejdsmarkedets parter - DA og FH.Administrerende direktør i vognmandsorganisationen DTL, Erik Østergaard, bakker op om inititivet.- Vi støtter varmt, at de største repræsentanter for arbejdsmarkedet sidder med i udvalget. Især fordi parterne har formået at nærme sig hinanden ved deltagelsen i det udvalg under den forrige regering, som skulle sikre, at de grimme tilstande med de filippinske chauffører i Padborg sidste år ikke gentager sig, siger han.DTL fremhæver blandt andet, at parterne foreslår, at der indføres mindsteløn på transportområdet for såkaldt cabotagekørsel. Anbefalingen er, at denne gruppe chauffører skal have lønvilkår, der stemmer overens med de mest repræsentative arbejdsmarkedsparters kollektive overenskomster på transportområdet. Derudover skal kontrollen og håndhævelsen af kravene skærpes, så virksomheder, der ikke overholder de nye regler, blandt andet kan få bøder.Normalt sker der ikke lovgivning om lønforhold i Danmark, da dette foregår ved overenskomstforhandling i den såkaldte danske aftalemodel. Men DA og FH har fundet det nødvendigt, at der indføres lovgivning om, hvad der skal gælde for udenlandske chauffører, der kører i Danmark, men som er ansat uden for landets grænser.- Det støtter DTL fuldt og helt, og det vil ikke mindst være et godt signal at sende til EU, som står foran at skulle genoptage forhandlingerne om vejpakken, der skal sikre chaufførernes vilkår, når de kører i de enkelte EU-lande. I dag er der tale om rene Wild-West-tilstande, og lovgivning er den eneste måde at få sat en stopper for festlighederne på, siger Erik Østergaard.Det lovforberedende udvalg kommer ud over repræsentanter fra Beskæftigelsesministeriet, Transportministeriet og Justitsministeriet til at bestå af repræsentanter fra Erhvervsministeriet, Finansministeriet samt DA og FH.