- Gennemsnittet er på den rigtige side af fire kilometer

CHAUFFØR EFTER TRE UGER I NY BIL:

Mandag 19. august 2019 kl: 15:04

Af: Redaktionen - 12.000 km på de første tre uger har givet et gennemsnit på den rigtige side af 4 km/l, siger Allan Melgaard.- Jeg kører med fuldt læs ca. 75 procent af tiden og med tom køletrailer resten af tiden, og det er især vindmodstanden, der påvirker forbruget. På en tur med strid sidevind falder gennemsnittet til ca. 3,9 km/l, så det er ikke så meget vægten, der betyder noget, fortsætter han.Den nye S 500 A6x2 kører med oksekød for Danish Crown over hele Danmark og Nordtyskland og er nyeste bil i en vognpark på 13 trækkende enheder. De øvrige er en R 500 også af nyeste Scania-generation, en Volvo FH samt 10 Iveco’er.







- Jeg tror, at det lave brændstofforbrug på de to nye Scania har overbevist vognmanden om, at han skal satse på Södertälje-biler fremover. Jeg sparer ham i hvert fald for over 100.000 kroner til brændstof om året i forhold til den Iveco, jeg havde tidligere, fremhæver Allan Melgaard, der roser den nye Scania for at køre helt fantastisk.







- S-modellen er jo beregnet til langtur, men det er køleskabet ikke. Jeg savner det store køleskab i Iveco’en, men måske er meningen med det lille køleskab, at jeg skal smide nogle af mine 140 kg, siger Allan Melgaard.





Vognmanden har givet chaufføren stort set frie tøjler til at specificere den nye Scania, så Allan Melgaard satte kryds ved ”rigtig” 6x2-bogie, S-førerhus med fuld læderstue, ægte springmadras, LED-lygter for og bag, alt i sikkerhedssystemer, kraftig retarder, 1.000 liter brændstoftanke, fabrikslakering og -opbygning med sideskørter med mere.







Det er lastbilsælger Christian Pedersen, der har leveret bilen, og Stiholt i Aalborg, der har klargjort til levering med eksempelvis alu-dørkplade, G-strenge, LED-arbejdslys, fladskærm, 12/220V inverter, lysskilt og blitzbjælke.









© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.