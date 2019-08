Erhvervsministeren har ansat særlig rådgiver

Mandag 12. august 2019 kl: 14:06

Af: Redaktionen

- Jeg er meget glad for at have Sofie med på holdet. Sofie har både værdifuld erfaring med det politiske arbejde i Socialdemokratiet og på Christiansborg, ligesom hun samtidig har gode kontakter og erfaring fra erhvervslivet, hvor hun nyder stor respekt for både sin faglighed og politiske tæft, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S) og fortsætter:





- Jeg lægger som erhvervsminister stor vægt på, at erhvervspolitikken skal kunne udvikles i en god dialog med erhvervslivet, og der er Sofie den helt rigtige rådgiver.









Sofie Findling Andersen er uddannet fra Copenhagen Business School i International Business & Politics.

