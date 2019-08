Britiske piloter hos Ryanair varsler strejke

Torsdag 8. august 2019 kl: 09:15

Af: Redaktionen Ifølge organisationen vil der komme en to-dages strejke 22. august og endnu en strejke fra 2. september og frem til 4. september.Ryanair svarer igen med at fremføre, at strejken kun er støttet af omkring 30 procent af selskabets britiske piloter, da kun halvdelen er medlem af BALPA.Ryanair kalder strejken for dårligt timet, da den kommer 10 uger før Brexit og vil påvirke kundernes rejseplaner.