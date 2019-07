EU-dom om forbindelsesfly giver flypassagerer bedre rettigheder

Tirsdag 30. juli 2019 kl: 07:51

Om AirHelp:

AirHelp.com hjælper rejsende med at søge kompensation, når deres fly bliver forsinket eller aflyst, eller i tilfælde af nægtet boarding.

Virksomheden behandler alt papirarbejde, anlægger også sag og handler politisk for at støtte forøgelsen og styrkelsen af passagerrettigheder på verdensplan

AirHelp har hjulpet over 13 millioner passagerer, har mere end 700 ansatte, og kan hjælpe passagerer i hele Verden, lige meget hvor de flyver til eller fra

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Baggrunden er en afgørelse fra EU-domstolen, som får betydning for flypassagerer i hele Verden.Sagen drejer sig om 11 passagerer, der skulle fra Prag til Bangkok via Abu Dhabi. Det første af disse forbindende fly var med flyselskabet České Aerolinie, som ankom efter planen i Abu Dhabi. Men det næste fly med Etihad Airways mellem Abu Dhabi og Bangkok kom 8 timer og 8 minutter for sent. Da det var en forsinkelse på over 3 timer, har passagererne ret til kompensation. De to selskaber har på denne rute aftalt at Etihad Airways rent faktisk står for transporten, altså stiller fly og mandskab til rådighed, men at České Aerolinie gerne må sælge billetter til ruten, som om det var dem, der flyver ruten. Det hedder ”code sharing”.Det er en måde for visse flyselskaber at fylde deres fly op med passagerer fra andre flyselskaber og for andre flyselskaber at sælge attraktive ruter, man ikke rent faktisk flyver selv.De øverste EU-dommere i Luxembourg har afgjort, at passageren kan kræve kompensation fra det flyselskab, som passageren købte den samlede rejse hos, i sagen med České Aerolinie. Det forudsætter, at alle flyvninger på strækningen er booket på én gang.- Det er rigtigt set af EU-domstolen, at de færreste passagerer forstår forholdet mellem flyselskaberne i “code sharing”, og at det logiske er, at man kræver kompensation fra det flyselskab, man købte rejsen hos. Man skal huske, at flyselskaberne kan aftale internt, hvem der i sidste ende står med regningen. Der er sikkert en masse advokater i gang lige nu med at få omskrevet code sharing aftalerne, så de passer til de nye forhold. Denne dom betyder ikke, at der skal betales mere i kompensation, blot at det er lettere for forbrugeren at stå på sin ret, siger Christian Nielsen, der er juridisk chef hos AirHelp.com.Han peger på, at det er første gang i historien, at en afgørelse pålægger ét flyselskab at betale kompensation for en forsinkelse, som et andet flyselskab var skyld i.- Dette betyder i praksis, at danske flypassagerer kan få kompensation fra det flyselskab, der har solgt billetten, når der opstår forsinkelser ved mellemlandinger i og uden for EU, selvom der er flere forskellige flyselskaber involveret, siger han videre.