Kranen klarer opgaverne med bælte på

Fredag 26. juli 2019 kl: 07:44

Palfingers bæltekran gør det muligt at arbejde i svært tilgængelige områder, eksempelvis byggepladser og i sandklitterne på Vestkysten.

Fra venstre er det Michael Hagenauer, chef for produktionen hos Building Maintenance for bæltekraner, vognmand Tonny Sørensen og Areasales manager Thomas Schlader.

Af: Redaktionen Der er tale om den første serieproducerede kran af denne model, og der er indtil nu produceret to PCC 57.002 og to PCC.115.002 bæltekraner som henholdsvis demo-modeller og bæltekraner til test i felten.- Vi skal bruge vores nye bæltekran til opgaver i svært tilgængelige områder - blandt andet kranarbejde i sommerhusområder, hvor for eksempel sandklitter gør det vanskeligt at arbejde for vores hidtidige materiel. Det gælder også byggepladser - så mulighederne er mange, siger Tonny Sørensen.Crawlerkranen fra Palfinger er en allround kran, der dækker en række forskellige arbejdsområder. Den særlige egenskab ved denne kran er den ekstraordinære mobilitet, det meget kraftfulde drev, og den ekstra frihøjde, som gør det nemt at arbejde i vanskeligt terræn. Det gælder også på byggepladser, hvor der er brug for lidt ekstra kræfter for at komme frem.- Jeg ser det som et spændende og nyt tiltag, som giver os nye muligheder i forhold til vores kunder. Det er et godt alternativ til traditionelle gravemaskiner, og det giver os nye muligheder i vores arbejde - for eksempåel i forbindelse med kørsel for energiselskaber, der skal have serviceret deres transformatorstationer, siger Tonny Sørensen, der løser kranopgaver over hele Danmark.









