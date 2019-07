Gule el-biler søger for grøn pakkelevering

Søndag 21. juli 2019 kl: 22:21

De 11 MAN eTGE'er vil nedbringe CO2-emissionerne med omkring 40 ton om året

MAN Transport Solutions hjælper med at oprette opladningsinfrastruktur for postdepoter

Bilerne er leveret med et omfattende standardudstyr, der er ideelt pakkedistributionsopgaver - eksempelvis bakkamera, parkeringsassistent og sidekollisionsassistent

Af: Jesper Christensen 11 nye elektriske MAN eTGE-varebiler holder klar til at blive udleveret. (Foto: MAN)Om leveringen af de 11 MAN eTGE:De 11 MAN eTGE'er, der blev overdraget til Swiss Post i slutningen af juni, vil blive brugt i Ostermundigen, Genève og St. Gallen. De kører næsten lydløst.MAN peger på, at det på grund af de mange fordele, el-biler tilbyder, og som postvæsenet i forvejen bruger til brevleverancer, kan det betale sig at udvide med el-varebiler til pakkeleveringsvirksomheden - først i store byer, senere til mere spredte destinationer.I 2023 agter Swiss Post at have op til 400 eldrevne varebiler, der leverer pakker.MAN Transport Solutions supporterede Swiss Post som led i implementeringen. Energibehovet og rækkevidden for alle køretøjer på stedet blev bestemt ud fra de lokale forhold. Et passende opladnings- og infrastrukturkoncept kunne derefter konstrueres og optimeres for hvert depot. Som følge heraf fik Swiss Post et omfattende overblik over udsigterne til elektrificering på deres lokaliteter, og det var også muligt at demonstrere betydelige besparelser i deres flådes energiforbrug og CO2-udledning.