Fortsat fokus på styrket e-handel og en bæredygtig brevvirksomhed

POST-KONCERN EFTER KVARTALSRAPPORT:

Torsdag 18. juli 2019 kl: 01:00

Af: Redaktionen PostNord opgør nettoomsætningen i kvartalet til 9.514 millioner svenske kroner mod 9.503 millioner svenske kroner i samme kvartal sidste år.Driftsresultatet blev som nævnt et underskud på 70 millioner svenske kroner mod minus 901 millioner svenske kroner i samme periode sidste år.Det justerede driftsresultat blev på 95 millioner svenske kroner mod 68 millioner svenske kroner i andet kvartal sidste år.Periodens resultat blev på minus -171 millioner svenske kroner mod minus 901 millioner svenske kroner i tilsvarende periode sidste år.- Resultatet blev forbedret i 2. kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Den igangværende omstilling til et tydeligere fokus på e-handel og bæredygtig brevvirksomhed giver resultater, siger Annemarie Gardshol, der er konstitueret koncernchef i PostNord.Hun peger på, at forandringspresset stadigt er højt, og at effektiviseringsprogrammerne forløber planmæssigt og med gode resultater i alle virksomheder.- PostNord fortsætter med at vokse inden for e-handelslogistik og oplever også, at brevkunder vender tilbage fra konkurrenter, siger Annemarie Gardshol og fortsætter:- Markedsvæksten inden for e-handel fortsætter, og det giver en god vækst i vores tredjepartslogistik- og e-handelsrelaterede virksomhed. Vi investerer i moderne teknologi og mere plads i terminalen i Langhus i Oslo-regionen for at kunne håndtere volumenvæksten i Norge. Investeringen bidrager til at udvide vores kapacitet og giver mulighed for fortsatte effektiviseringer. Det skaber samlet set gode forudsætninger for yderligere at styrke vores position på det norske marked.Annemarie Gardshol fremhæver også, at det pilotprojekt, som PostNord gennemførte i første halvår i Danmark med pakkebokse kaldet Nærbokse i samarbejde med virksomheden SwipBox, er blevet godt modtaget af modtagerne. I Sverige har det nye varebrev, som er sporbart og kan leveres til døren, fået en lovende start. Modtagerens mulighed for at få leveret til døren eller til en pakkeboks giver frihed til ikke at skulle indrette sin hverdag efter leveringen.- Afvejning af bæredygtighed løber som en rød tråd gennem vores udviklingsarbejde. I maj udsendte vi E-barometeret, som sammenfatter svenskernes e-handel i 1. kvartal. En af konklusionerne er, at tre ud af fire forbrugere er villige til at betale mere for bæredygtig levering. Derfor er det opmuntrende, at PostNord ifølge de svenske forbrugere er det mest bæredygtige logistikvaremærke. Det fremgik af Europas største varemærkeundersøgelse med fokus på bæredygtighed, Sustainable Brand Index, som blev offentliggjort i april. Udmærkelsen er en bekræftelse af, at vi er på rette vej med vores bæredygtighedsarbejde, siger Annemarie Gardshol.PostNord har i perioden haft en fortsat stabil og høj brevkvalitet i både Danmark og Sverige. I Sverige oplever PostNord en aktuel tendens til, at brevkunder, som tidligere har forladt PostNord, vender tilbage. Sverige har i perioden indgået en ny rammeaftale om brev- og pakketjenester for kommuner og landsting med SKL/Kommentus Inköpscentral.Tilpasningen af PostNord til en stadig faldende efterspørgsel efter breve fortsætter, og der er gennemført produktivitetsforbedringer både i Danmark og Sverige.- Alligevel har det fortsatte volumenfald haft stor betydning for det økonomiske resultat, og det vil i fremtiden være en udfordring at skulle kompensere for faldet alene med interne aktiviteter. Det er nødvendigt at opdatere den nuværende postlovgivning i Danmark og Sverige, og det vil kræve bred politisk vilje at sikre en økonomisk bæredygtig brevtjeneste på sigt. Den igangværende dialog med både den danske og den svenske stat er konstruktiv, siger Annemarie Gardshol og forklarer, at PostNord i kvartalet har etableret en ny organisation, og fra og med 1. juli har koncernen en ny, forenklet og mere omkostningseffektiv organisation.- Ændringerne er et led i PostNords udvikling og betyder blandt andet, at ejerskabet for produkter og tjenester nu er placeret i landeorganisationerne og dermed tættere på kunderne og den daglige virksomhed. PostNord er midt i et paradigmeskift på grund af digitaliseringen, som medfører ændrede kommunikations- og forbrugsmønstre. Jeg vil gerne takke alle medarbejdere for deres indsats i andet kvartal. Det glæder mig, at vi er nået et godt stykke i den rigtige retning, og at den kurs, vi har lagt, giver resultater, siger Annemarie GardsholInteresserede kan se PostNord’s kvartalsrapport