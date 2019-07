Bagervirksomhed skærer i CO2-udledning med seks nye lastbiler

Mandag 8. juli 2019 kl: 09:16

Af: Redaktionen - Vi er en stor virksomhed, og det er vigtigt for os at tage hensyn til miljøet med de muligheder, vi har. Derfor har vi også øget fokus på at nedbringe vores CO2-udledning. Og en nedgang i CO2 var blandt andet en af parametrene, da vi valgte at opgradere til seks nye lastbiler, siger Flemming Svenningsen, der er Supply Chain Manager hos Kohberg.

Brændstoføkonomi var også en af da afgørende faktorer, da valget faldt på de nye lastbiler fra Scania, der kører længere på literen og bruger mindre diesel for samme antal kørte kilometer i forhold til de ældre lastbiler, der erstatter. Det betyder, at bageriet kommer til at forbruge mindre diesel og dermed mindske sin CO2 udledning med 375 ton på to år.





Flere af Kohbergs chauffører har også givet udtryk for stor begejstring efter lastbilerne blev taget i brug.





- Allerede dagen efter vi tog lastbilerne i brug, vendte mange af vores lastbilchauffører tilbage og fortalte, hvor glade de var for de nye biler, der har et generelt lavere støjniveau. Og de var stolte over det lave dieselforbrug - det er en dejlig tilbagemelding, som vidner om, at vi også kan få stor arbejdsglæde ud af de nye biler, siger Flemming Svenningsen.





Bageriet samarbejder med professionelle vognmænd, der giver en hånd med i forhold til transporten rundt i landet. Og her lægger Kohberg stor vægt på et tæt samarbejde, for at de sammen med deres partnere kan minimere bageriets samlede miljøaftryk.





- Ligesom vi hos Kohberg har en holdning til miljøet, har vores eksterne partnere det også. De opdaterer hele tiden deres vognpark, så lastbilerne kører efter de bedste miljønormer og har den nyeste teknologi, siger Flemming Svenningsen, der som eksempel nævner Volvo Trucks’ I-See, der udnytter bevægelsesenergien fra lastbilerne mest muligt, og derved bidrager til en mindre CO2-udledning.





Fakta om Kohberg:

Kohberg Bakery Group A/S er det største danskejede bageri med hovedsæde i Bolderslev og med to yderligere bagerier i Haderslev og Høje Taastrup. Kohberg har 550 ansatte, hvoraf 80 er uddannede bagere.



