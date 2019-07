Robotter og teknologi vil ændre vilkårene for chauffører og lagerarbejdere

Torsdag 4. juli 2019 kl: 10:23

Af: Redaktionen Rapporten beskriver, at en række opgaver i fremtiden vil kunne løses hurtigere og billigere med brug af digitale løsninger. Og stadig flere lagre vil blive computerstyret og betjent af robotter. Ifølge rapporten vil mange job forsvinde, men samtidig vil der blive skabt nye jobfunktioner, som er mere kundeorienterede.- Den øgede automatisering sikrer, at virksomhederne er konkurrencedygtige, så de kan klare sig i fremtiden. Det betyder på ingen måde, at der er udsigt til karavaner af førerløse lastbiler og en affolkning af medarbejdere. Men jobbene vil ændre sig, siger Kim Graugaard, der er fungerende administrerende direktør i DI.- Vi får brug for medarbejdere med nye kompetencer, og der bliver behov for en omfattende efteruddannelse af eksisterende medarbejdere, så de kan leve op til de krav, virksomhederne stiller til dem, siger han.Ifølge rapporten vil fremtidens lagre og lastbiler ikke bliver rent robotdrevne. Men der vil blive investeret mere i automatiserede lagre, der vil ske en øget digitalisering af lagre og transportmidler, og e-handlen vil vokse kraftigt. Udviklingen vil forandre mange virksomheder.- Vores medlemmer inden for handel og transport har mange muligheder i den nye digitale virkelighed. Men det kræver, at vi sætter ind med massiv efteruddannelse. Vi skal tænke mere digitalt i uddannelserne og i den måde, vi taler om kompetencer på, siger Jan Villadsen, der er formand for 3F’s Transportgruppe.Intet tyder på at antallet af job i transportbranchen vil blive reduceret, så langt rapportens forfattere kan se ind i fremtiden.- Chauffører og lagerarbejdere kommer ikke til at blive overflødige, som typograferne gjorde i 1990’erne. Der er mange muligheder for at arbejde inden for branchen, hvis man er parat til at omstille sig og lade sig efteruddanne, siger Jan Villadsen.Interesserede kan hente rapporten