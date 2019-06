Taxichauffør blev slået af ukendt mand

Fredag 21. juni 2019 kl: 14:07

Østafrikansk af udseende, sort hud

25-30 år

185-190 cm

Kort, sort hår

Talte dansk med accent

Iført sort jakke, hvid bluse og mørke bukser

Af: Redaktionen Pludseligt begyndte den fremmede mand at slå og sparke løs på taxichaufføren. Chaufførens kolleger kom til undsætning og forsøgte at tilbageholde gerningsmanden, men det lykkedes ham at løbe væk fra stedet. Den 23-årige mand fik umiddelbart kun knubs og mindre skader af overfaldet.Gerningsmanden beskrives som: