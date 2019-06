Polsk chauffør kørte på falsk kørekort

Torsdag 20. juni 2019 kl: 16:20

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Anholdelsen fandt sted under en lastbilkontrol, som Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd foretog i samarbejde med Fødevarestyrelsen. Fokus var dyretransporter, men det afholdt ikke politiet fra også at se andre transporter efter i sømmene.I den forbindelse blev en 20-årig polsk chauffør standset, og det stod ret hurtigt klart for politiet, at det kørekort, han fremviste, ikke var ægte.- Det var en kontrol, der foregik i samarbejde med Fødevarestyrelsen, og som primært var rettet mod dyretransporter, men politiet foretager naturligvis altid en fuld kontrol af forholdene, siger fungerende vicepolitiinspektør Jesper Engelund fra Sydøstjyllands Politi.Den 20-årige chauffør blev anholdt og fremstillet i grundlovsforhør torsdag.- Chaufføren erkendte under retsmødet, at han godt vidste, at kørekortet var falsk, og derfor var han indstillet på at få sagen afgjort med det samme med en såkaldt straksdom, siger specialanklager Pernille Moesborg fra Sydøstjyllands Politi.- Og han erkendte også at havde kørt i Danmark i 7 tilfælde inden for de sidste 28 dage, siger hun videre.For de forhold blev chaufføren idømt 50 dages ubetinget fængsel, en bøde på 49.000 kroner og udvist af Danmark med indrejseforbud i seks år.- Dommeren fandt det skærpende, at det falske kørekort blev anvendt i hans erhverv, og at han havde en økonomisk vinding ved at bruge det, siger specialanklager Pernille Moesborg.Den 20-årige chauffør blev fængslet til afsoning af dommen og indtil han kan udvises.Chaufføren modtog dommen.