Fransk lastbilproducent markerer 125 år på hjul

Mandag 17. juni 2019 kl: 19:00

Af: Redaktionen Renault Trucks T High 1894 Edition er lakeret i Berliets logos farver og markerer dermed den franske producent historie.Hovedparten er lakeret i midnatsblå, mens dele af bilen, inklusiv køleren, er lakeret i gyldengul. Andre komponenter som for eksempel hjulnav er røde. T High 1894 er desuden dekoreret med guldfarvet horn og har lygtebom på førerhusets tag.På begge sider og bag på førerhuset er der en “Edition 1894” signatur. Sideskørterne afslører et specialdesignet logo, der skitserer Renault Trucks’ logo med diamantformen med Berliet-logoet - et lokomotiv - i midten.Interiøret har samme farver med instrumentpanelet og rattet i midnatsblå og indersiden af dørene i rødt og blåt indtræk. Luftdysserne fra klimaanlægget er med rød finish, og de sorte Recaro-lædersæder har en rød syning, mens nakkestøtterne er broderet med “Edition 1894” signaturen i guldfarve.T High 1894 har desuden måtter med røde syninger og guldfarvede gardiner.Jubilæumsversionen er udstyret med det ypperste inden for kørekomfort, blandt andet panorama-instrumentpanelet med “Edition 1894” LCD skærm og en sekundær ROADPAD+ skærm med bakkamera. Hvad angår hestekræfter, er T High 1894 udstyret med en 13-liters 520 hk motor.