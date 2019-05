Stor landtransportkoncern kom ud af 2018 med et lavere overskud

Onsdag 29. maj 2019 kl: 10:24

Forventninger til 2019

Af: Redaktionen I 2018 leverede Frode Laursen A/S et overskud på 10 millioner kroner før skat baseret på en omsætning på 1.993 millioner kroner. Egenkapital er efter 2018 oppe på 245 millioner kroner, hvilket svarer til en soliditetsgrad på 35,7 procent.Det var ledelsens forventning, at både omsætning og indtjening ville være stabilt stigende i 2018 sammenholdt med 2017, men det lykkedes ikke, hvilket blandt andet tilskrives en generel mangel på transportkapacitet, stigende godsmængder, en faldende kurs på den svenske krone samt ekstraordinære omkostninger til indarbejdning af nye kunder.Frode Laursen investerer løbende i logistik i hele Norden og har i 2018 færdiggjort byggerier af nye logistikcentre i Stenkullen (Sverige) og Kerava (Finland). Parallelt er der investeret væsentligt i digitalisering. Således har koncernen blandt andet taget et nyt business intelligence system i brug. Systemet vil ifølge Frode Laursen tilføre stor værdi til både kunder og interne operationelle processer. Investeringerne skal sikre, at Frode Laursen bibeholder en moderne og tidsvarende platform.Ledelsen i Frode Laursen fremhæver, at medarbejdere har leveret en stor indsats igennem 2018. En indsats, der synliggør og bygger på koncernens integrerede kerneværdier om at være til for kunden, at alle tager ansvar og en erkendelse af hele tiden at kunne forbedre sig.Frode Laursen har også fokus på forholdet til det omgivende samfund. I 2018 har koncernen foretaget yderlige investeringer i energiforbedringer. Det betyder blandt andet en besparelse på CO2-udledning fra logistikcentrene med 217 ton om året. Samtidig imødekommer Frode Laursen til stadighed stigende krav fra kunder til en mere bæredygtig transportafvikling. Det sker gennem øget brug af alternative brændstoffer som biogas og HVO, mere optimal tilrettelæggelse af transporterne samt løbende fornyelse af lastbilflåden.Frode Laursen lægger fortsat vægt på at være en stærk logistikpartner på forretningsområderne lagerlogistik samt nationale og internationale transporter inden for segmenterne dagligvarer, byggevarer og recycling i Norden og Europa.Frode Laursen ser en stor konkurrencemæssig fordel i at have en stor flåde af egne lastbiler og chauffører, fordi det sikrer kunderne stabilitet og et højt kompetenceniveau i opgaveløsningen.I 2018 satte transport- og logistik-koncernen en række tiltag i gang for blandt andet at forbedre transportkapaciteten. Tiltagene skal fastholde Frode Laursens position blandt branchens bedste i et udfordret. Frode Laursen forventer, at 2019 vil være præget af et fokus på indtjening, og i mindre grad et fokus på investeringer og vækst. Dog investeres der i en udvidelse af faciliteterne i Åstorp (Sverige), hvorved logistikcentret vil få over 166.000 kvadratmeter lager under tag, når det står færdigt i 2020.