Selvkørende lastbil har fået debut på svensk landevej

Onsdag 22. maj 2019 kl: 15:06

Om T-Pod:

Lasteevne: 15 paller, svarende til knap 15 kvadratmeter

Længde: ca. 7 meter

Vægt: 20 ton med fuld belastning

Batteri: Batteriets kapacitet er 200 kWh. En ladning er nok til ca. 200 km

Af: Redaktionen Den selvkørende T-pod-lastbil, kører ca. 300 meter rundt på DB Schenkers faciliteter i Jönköping. Heraf er 100 meter på offentlig vej.- Det er vigtigt at bevæge sig langsomt fremad. Det er en mulighed for at få viden om ny teknologi og et skridt i retning af vores overgang til et bæredygtigt transportsystem. Elektrificering og automatisering er afgjort fremtiden, og vi ønsker at være en del af den teknologiske udvikling og se, hvilke muligheder og udfordringer det bærer med sig, siger Mats Grundius.Da DB Schenker og Einride præsenterede deres planer om at introducere en selvkørende lastbil, blev der rejst nogle bekymringer hos chaufførerne - om deres job ville forsvinde.- Det er virkelig ikke den måde, jeg ser på det. For det første skal vi have uddannede chauffører, som skal overvåge køretøjerne og kan tage kontrol over dem, hvis det er nødvendigt. Jeg ser de eksterne drivkræfter som en del af et team, der arbejder i et kontrolrum, som overvåger T-pods og er klar til at overtage styringen, når situationen kræver det, fremfører Mats Grundius.Han og DB Schenker mener, at der er potentiale for de nye T-pods mellem DB Schenkers terminaler, hvor køretøjet lastes i den ene og losses i den anden - altså mellem kendte lastnings- og losningspunkter.Der er mulighed for at optimere den interne logistik mellem faciliteterne i Sverige. Blandt andet ses der mulighed for at T-poden kan køre mellem Jönköping og Borås. Jo flere punkter, der kan bindes sammen, jo mere effektiv kan man blive.Ved at T-poden er elektrisk drevet reduceres emissioner og støj. Men ved at den er selvkørende, vil den forhåbentlig også bidrage til øget færdselssikkerhed.- De fleste trafikulykker, som sker i dag, er forårsaget af den menneskelige faktor. T-Pod har omfattende sikkerhedssystemer, som vil forhindre noget uforudset i at ske, men jeg er ikke så naiv at tro, at alle ulykker vil ende, påpeger Mats Grundius.