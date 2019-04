Svenske isbrydere har fået mindre at lave

Onsdag 3. april 2019 kl: 10:47

Af: Redaktionen På den her tid af året plejer der at være betydligt sværere isforhold, end der er nu, siger Amund E. B. Lindberg, der er driftleder ved isbrytarledningen på Sjöfartsverket.Sjöfartsverket er på grund af de bedrede isforhold begyndt at nedtrappe sæsonen for de fem statsisbrydere og den indlejede isbryder Thetis. Isbryderen Atle lagde til kaj i Luleå 22. marts. To dage senere lagde isbryderen Oden kursen mod Helsingborg, hvor skibet ligger for at blive udrustet til to videnskabelige ekspeditioner til Arktis til sommer.Isbryderen Ymer - billedet - ligger også i Luleå, men holdes klar ti at sejle ud igen med 24 timers varsel. Isbryderne Ale og Frej er stadig i gang, mens den indlejede isbryder Thetis afsluttede sin sæson 2. april.Årsagen til den kortere isbrydersæson er blandt andet den varme sommer i 2018, der har betydet, at vandet i Bottenviken har været varmere, og at vindforhold med vestlig vind har blæst isen over mod den finske kyst.









