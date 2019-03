Transportmessen i Herning er i gang

Torsdag 21. marts 2019 kl: 09:43

Af: Redaktionen I sin åbningstale fremførte Ole Birk Olesen blandt andet, VLAK-Regeringens plan for infrastrukturinvesteringer de kommende 10 år, hvor VLAK-partierne sammen med Dansk Folkeparti er enige om, at der skal investeres godt 110 milliarder kroner i veje og baner. En del af pengene er dog allerede sat af, og en anden del vil være penge, som vil blive sat af uanset plan eller ej, så det er småt med nye penge.Ole Birk Olesen, der snart skal ud i en valgkamp om en af Folketingets 175 pladser til politikere fra den sydlige del af Kongeriget, fokuserede meget på bedre fremkommelighed på vejene og initiativer over for mennesker, der kører i egen personbil. Dermed var der meget lidt i hans tale, der henvendte sig til de transportfolk med fokus på erhvervsmæssig transport af gods og mennesker, der var med til åbningen.Det var eksempels ikke et ord om initiativer, der kan øge kapaciteten på landets motorvejsrastepladser.Ole Birk Olsen fremhævede, at VLAK-Regeringen ønsker grønnere transport - og at busser og taxier skal køre forrest mod en mere bæredygtig transportfremtid.Ole Birk Olesen nævnte ikke noget om, at det kan være svært for eksempelvis taxi-vognmænd at få leveret eksempelvis el-biler inden for den frist tilladelsessystemet har fået indbygget til fremme af mindre klimabelastende taxier. Han nævnte heller ikke, at den kollektive transport kan stå over for at skulle spilde penge på miljøopgradering af busser på grund af korte indkøringsfrister i nye miljøzoneregler - busser, som vil blive udrangeret få år efter opgraderingen.De transportfolk med fokus på erhvervsmæssig transport af gods og mennesker, der deltog i åbningen måtte gå med uforrettet sag, hvis de havde håbet på at få svar på eksempelvis muligheder for flere gastankstationer til lastbiler og busser eller løsninger på trængselsproblemer for lastbiler og busser, når de skal levere gods og mennesker i den stadigt stigende trafik især i de store byer.