- Messecenter er center for DM for transportlærlinge

Fredag 15. marts 2019 kl: 11:19

Tradium

Uddannelsescenter Holstebro

EUC Lillebælt

EUC Nordvestsjælland

Syddansk Erhvervsskole

AMU Nordjylland

EUC SYD

TEC

AARHUS TECH

DEKRA Erhvervsskole, Brøndby

Lagerlærlingene blandt andet vise deres værd ved at hente langgods, køre det baglæns gennem en port og placere godset på et afmærket sted på et lad. De skal også vise, at de ud fra en ordreseddel kan plukke og pakke en palle, så den er klar til transport.Chaufførlærlingene skal blandt andet dyste i præcisionskørsel i trækker og trækker/trailer. Her handler det om præcision i kørsel med trækker, sammenkobling af vogntoget og præcisionskørsel med vogntoget. Der skal også udføres pålæsning af gods på lad samt lastsikring af godset.De deltagende skoler, der sender lærlinge videre til DM er:Arrangementet er åbent for alle og løber af stablen fredag 22. marts i tidsrummet mellem klokken 10.00 til 15.00 i hal Q i Messecenter Herning.