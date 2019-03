Havnedirektør fylder 60 år

Tirsdag 12. marts 2019 kl: 11:51

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Claus Holstein er født og opvokset i Aalborg med to søstre og som søn af en frisør og en snedker. Da han var 15 år, flyttede arbejderfamilien på landet til en lille landsby nord for Aalborg, og senere flyttede Claus Holstein selv til Frederikshavn for at gå på handelsskole og handelsgymnasium.Men barndommens Aalborg og det nystartede Aalborg Universitetscenter trak. Derfor vendte Claus Holstein tilbage til Aalborg for at tage en H.A.-uddannelse. Det var i denne periode, han mødte sin første kone, Jette, og sammen fik de to drenge, Philip og Jess.Med eksamensbeviset i hånden søgte Claus Holstein ud i det private erhvervsliv hos fiskeeksportvirksomheden Kangamiut Seafood A/S, hvor han begyndte som trainee og endte som salgsdirektør og medejer. Efter 12 år skiftede han i 1995 fiskebranchen ud med en stilling som underdirektør i skibsforsyningsvirksomheden Ove Wrist & Co Ltd. A/S. Det var også i slutningen af 1990’erne, at Claus Holstein mødte sin nuværende ægtefælle, Birgith Skipper Holstein.Videbegærlighed og udvikling har altid været en stærk drivkraft hos Claus Holstein. Derfor tog han efter 20 år i erhvervslivet endnu en gang plads på skolebænken på Aalborg Universitet sideløbende med en stilling som direktør hos Active Sportswear A/S i Brønderslev. I 2004 kunne han så skrive cand.merc. i Organisation og Strategi på sit CV.Det maritime område blev igen Claus Holsteins løbebane, da han i 2007 tiltrådte som administrerende direktør i Aalborg Havn A/S-koncernen. Og det er især hér, han har formået at sætte sit tydelige fingeraftryk på Aalborgs udvikling både maritimt, erhvervsmæssigt og kulturelt - blandt andet via en lang række medlemskaber og bestyrelsesposter i kulturelle institutioner, virksomheder og organisationer, herunder Aalborg Universitet.Med en fast overbevisning om, at universitetet var Aalborgs centrale udviklingsdynamo op igennem 1980’erne, i takt med at den tunge industri lukkede ned i Aalborg, har netop universitetet i mange år været en nøglespiller i Claus Holsteins karriere. Det var Aalborg Universitet, der førte Claus Holstein til Aalborg i 70’erne, trak ham tilbage på skolebænken i 00’erne, og i dag fungerer han som ekstern lektor og medlem af aftagerpanelet på det juridiske fakultet. I 2014 blev han som den første på Aalborg Universitet udnævnt til adjungeret fellow på baggrund af sin indsats for at udvikle relationerne og skabe bro mellem universitet, erhvervsliv og lokalsamfund.Claus Holstein fejrer sin runde fødselsdag i udlandet med familien, og han frabeder sig venligt, men bestemt, enhver form for gaver eller anden opmærksomhed i anledning af fødselsdagen.