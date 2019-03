Rumænsk vognmand blev taget for snyd med kontrolapparat

Torsdag 28. februar 2019 kl: 12:56

Af: Redaktionen Værkstedet kontaktede politiet og fortalte, hvad de havde fundet. Magneten havde de dog udleveret til den 39-årige mand, der oplyste til politiet, at han ikke vidste, hvor den var blevet af.Ved gennemgang af værkstedets overvågningsvideo fandt politiet frem til, at den 39-årige havde sat magneten fast på en jernstolpe tæt ved værkstedet. Politiet fandt derfor hurtigt frem til magneten, som blev sikret som bevis i sagen.- De kriminelle finder hele tiden på nye og mere komplicerede måder at snyde på. Derfor er det meget vigtigt, at politiet hele tiden får nye kompetencer, så vi kan fange forbryderne, siger Peter Stryhn, der er vicepolitiinspektørhos Midt- og Vestsjællands Politi.Den 39-årige vognmand har fået forkyndt et anklageskrift med påstand om bøde og ubetinget frakendelse af førerretten. Derved kan sagen afgøres af retten, selvom han skulle udeblive fra retsmødet. Der er stillet sikkerhed for betaling af bøden, og lastbilen er udleveret til vognmanden.Retsmødet er berammet til mandag 29. april ved Retten i Roskilde.Ved at sætte en magnet på gearkassen af en lastbil eller bus kan man som chauffør få det til at se ud som om, man har holdt hvil, selvom det ikke er tilfældet. Med magneten foretager man også et indgreb i lastbilens eller bussens hastighedsbegrænser, så man kan køre hurtigere end 90 km/t.- Det er meget alvorligt, når vi ser denne form for snyd. Det kan i yderste konsekvens betyde forskellen mellem liv og død, når en vognmand ikke overholder hverken hastighed eller hviletider, siger Peter Stryhn.