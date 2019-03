Flere tilsynsaktioner skal forebygge ulykker i vejgodsbranchen

ARBEJDSTILSYNET:

Torsdag 28. februar 2019 kl: 10:23

Fald og snublen - når chaufføren færdes og bærer ting

Fald fra højden - for eksempel fra bagsmæklift eller, hvis chaufføren klatrer på lastbil eller gods

Ramt af nedfaldne genstande - for eksempel gods, der falder ned eller vælter

Påkørt under aflæsning i trafikken eller på lagre

Akut fysisk overbelastning ved løft, træk og skub af tungt gods

Af: Redaktionen Baggrunden for aktionerne er, at risikoen for alvorlige ulykker i vejgodstransportbranchen er tre gange så høj, som i andre brancher. Sidste år var der syv dødsulykker.- De fleste ulykker og overbelastningsskader i denne branche sker uden for hjemmevirksomheden. Derfor vil vi lave tilsyn de steder, hvor vi konstaterer, at chauffører udfører arbejde. Det kan for eksempel være i butiksgader, industrikvarterer, på terminaler, byggepladser og havne, siger Jacob Buch, der er tilsynschef i Arbejdstilsynet.På aktionsdagen vil de tilsynsførende især have fokus på, når gods skal læsses af og på lastbilerne. Her er der nemlig stor risiko for at komme ud for en ulykke, viser Arbejdstilsynets statistikker.Ulykkerne inden for af- og pålæsning sker typisk på følgende fem områder:Der sker ca. 250 alvorlige ulykker hvert år i vejgodstransportbranchen, og der sker også dødsulykker.Arbejdstilsynet har udarbejdet en vejledning til, hvordan man kan forebygge ulykker.Interesserede kan læse mere