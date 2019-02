Flere mennesker har et job

Torsdag 21. februar 2019 kl: 11:11

Af: Redaktionen Tallene stammer fra den seneste statistik fra Danmarks Statistik over beskæftigelsen i Danmark. Statistikken viser også, at antallet af fuldtidsbeskæftigede er oppe på 2.282.900 personer. Det er første gang siden krisen i 2008 og statistikkens begyndelse, at antallet af fuldtidsbeskæftigede er så højt. Det hidtil højeste antal fuldtidsbeskæftigede blev i statistikken registreret i andet kvartal 2008. I tredie kvartal 2008 blev Danmark og lige som resten af verdens lande ramt af den økonomiske krise.









(Grafik: Danmarks Statistik)

