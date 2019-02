MAN er i stødet på transportmessen i Herning

Tirsdag 19. februar 2019 kl: 16:14

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen MAN viser på Transport 2019 tre el-køretøjer - en MAN CitE, en MAN eTGM og en MAN eTGE. Bussen - en MAN Lion’s City E - er ikke med i Herning, men ventes klar til levering sidst i 2020.De tre elektriske køretøjer, som MAN tager med til Herning i marts er en MAN CitE, en MAN eTGM og MAN eTGE. Hos MAN er man overbevist om, at de tre køretøjer vil vække opmærksomhed, for elektriske køretøjer ikke længere fjern fremtid, de er nutid og klar til at tage transporterhvervet med ind i en miljøvenlig fremtid med 100 procent rene el-køretøjer.Den nye MAN eTGM er kommet på markedet i Europa, og MAN har leveret de første ni biler til et østrigsk konsortium i anden halvdel af 2018.Den helt store nyhed bliver en MAN CitE, som blev vist for første gang ved efterårets IAA-messe i Hannover, hvor den skabte stor opmærksomhed. Der er tale om en lavgulvs distributionslastbil på el, som er skræddersyet til distribution i bykernen. MAN CitE forventes at komme på markedet i løbet af et par år.På Transport 2019 har MAN også premiere på varebilen MAN eTGE, der kører på el og er beregnet til Last Mile transport i byerne.