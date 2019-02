EU’s Ministeråd vil afbøde alvorlige virkninger af Brexit

Mandag 18. februar 2019 kl: 12:58

Af: Redaktionen

EU er i færd med at træffe foranstaltninger for at afbøde alvorlige driftsforstyrrelser i luftfartsforbindelserne for passagerer og fragt mellem EU og Storbritannien, hvis landet forlader EU uden en aftale.









Fredag godkendte EU-landenes ambassadører i De Faste Repræsentanters Komité i Ministerrådet et mandat til det rumænske formandskab til at forhandle med EU-Parlamentet om et forslag, der gør det muligt for luftfartsselskaber med en licens udstedt af Storbritannien at udøve basale lufttransporttjenester mellem Storbritannien og de tilbageværende 27 EU-lande. Disse rettigheder vil være betinget af, at Storbritannien indrømmer tilsvarende rettigheder - og på betingelser, der sikrer fair konkurrence.





En særlig bestemmelse sikrer retten til fortsat at tilbyde ruteflyvninger som led i offentlige serviceforpligtelser indtil 26. oktober 2019 for at sikre kontinuiteten i den offentlige service, mens de nationale myndigheder foretager de fornødne tilpasninger til den nye situation.





Begrænsede code sharing- og leasingordninger for luftfartøjer, herunder wetleasing, vil blive tilladt på visse betingelser.





Hvis et luftfartsselskab med en licens tildelt af et EU-land som følge af brexit ophører med at overholde EU's krav om ejerskab og kontrol, har det indtil 26. oktober 2019 til fuldt ud at opfylde alle disse krav. For at kunne drage fordel af denne undtagelse skal luftfartsselskaberne inden for to uger fra forordningens ikrafttræden forelægge en præcis og udførlig plan med de foranstaltninger, der skal sørge for fuld overholdelse af ejerskabs- og kontrolkravene senest pr. 27. oktober 2019.





Forordningen vil gælde, indtil en lufttransportaftale med Storbritannien træder i kraft eller indtil 30. marts 2020, alt efter hvad der kommer først.





Det første møde med EU-Parlamentet for at nå til enighed om den endelige tekst finder sted 19. februar.









Fakta:

Ifølge de generelle principper for forholdsreglerne i tilfælde af et brexit uden aftale består alle sådanne foranstaltninger af ensidige tiltag fra EU's side ud fra den antagelse, at Storbritannien vil gengælde

Foranstaltningerne er af ekstraordinær karakter og strengt tidsbegrænsede

Formålet med foranstaltningerne vedrørende luftfartsforbindelserne er ikke at kopiere status quo i henhold til EU-retten, men snarere at opretholde de basale forbindelser mellem EU og Storbritannien





© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.