DSB lancerer DSB Orange Fri og fordobler antallet af billige billetter

Mandag 18. februar 2019 kl: 11:51

Af: Redaktionen - Med Orange Fri får vi en billet, der har mere fleksibilitet end den billige Orange-billet, men er langt billigere end en enkeltbillet, siger Aske Wieth-Knudsen, der er underdirektør i DSB Kommerciel.Den nye billet Orange Fri kan købes helt op til afgang, billetten kan refunderes op til 30 minutter før, toget skal køre, hvilket giver plads til at planlægge - og ændre planer.Desuden er der flere Orange Fri billetter på de attraktive afgange i løbet af dagen. Med den nye billetstruktur har DSB billige Orange-billetter på næsten alle afgange - dog med flest af de helt billige billetter på tidspunkter med færre rejsende, hvor der er bedre plads i togene.- DSB ønsker at bidrage til at skabe sammenhæng for danskerne med en effektiv og klimavenlig drift. Togene kan have mange kunder med på én gang og kan bidrage til at løse nogle trængselsproblemer. Og med den ny Orange Fri billet får vi en prisstruktur, der gør toget attraktivt for flere grupper, siger Aske Wieth-Knudsen og fortsætter:- DSB er forpligtet til at køre tog det meste af døgnet, også i de sene aftentimer og de meget tidlige morgener. Og vi vil gerne have flere med på rejserne også uden for myldretiderne. Det kan flere billige DSB Orange-billetter bidrage til.Den nye billettype kan i første omgang købes på dsb.dk. Når DSB først på foråret lancerer en ny DSB App, bliver det også muligt at købe Orange billetter ad den kanal.