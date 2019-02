Aerodynamisk design bliver fremskyndet

Torsdag 14. februar 2019 kl: 14:04

Af: Jesper Christensen Det sker ved at ændre i det direktiv, der angiver højde, længde og bredde på køretøjer. Ved at tillade, at lastbiler må være længere end i dag, hvis de har mere aerodynamiske førerhus, vil man opnå brændstofbesparelser, øge udsynet, forbedre sikkerheden og komforten for chaufførerne og forbedre trafiksikkerheden for andre trafikanter.





Aftalen skal bekræftes af medlemsstaternes repræsentanter i Ministerrådet. Seere skal aftalen endelig vedtages i Ministerrådet og i EU-Parlamentet.



